4. Liga, Gruppe 2 Alemannia Basel siegt 3:1 im Spitzenduell gegen NK Posavina Alemannia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen NK Posavina fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Jonas Mall in der 11. Minute. Er traf für Alemannia Basel zum 1:0. In der 52. Minute baute Noah Bortolussi den Vorsprung für Alemannia Basel auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Marijo Mrkonjic (76.) reduzierte sich der Rückstand für NK Posavina auf ein Tor (1:2). In der 87. Minute sorgte Peter Betsche für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Alemannia Basel.

Bei Alemannia Basel erhielten Sandro Jeraj (63.) und Noah Bortolussi (80.) eine gelbe Karte. Bei NK Posavina erhielten Mladen Rajic (20.) und Dominik Situm (41.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Alemannia Basel hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 46 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass NK Posavina so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Alemannia Basel verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 16 Spielen hat das Team 31 Punkte. Alemannia Basel hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alemannia Basel spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aesch b (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. NK Posavina hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für NK Posavina geht es daheim gegen FC Münchenstein a (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - NK Posavina 3:1 (1:0) - Hörnli, Basel – Tore: 11. Jonas Mall 1:0. 52. Noah Bortolussi 2:0. 76. Marijo Mrkonjic 2:1. 87. Peter Betsche 3:1. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Aron Selle Lopez, David Aleksic, Dénes Zoltan Kövi, Josip Brisevac, Jonas Mall, Noah Bortolussi, Tim Kaufmann, Filip Dokijanovic, Nicola Pol, Sandro Jeraj. – NK Posavina: Igor Dodik, Antonio Gudelj, Dominik Situm, Filip Jurakic, Antonio Gregorovic, Ante Cicak, Mladen Rajic, Marin Gudelj, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Dominik Bacic. – Verwarnungen: 20. Mladen Rajic, 41. Dominik Situm, 63. Sandro Jeraj, 80. Noah Bortolussi.

