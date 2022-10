4. Liga, Gruppe 2 Alemannia Basel siegt 5:3 im Spitzenduell gegen Ferad – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Alemannia Basel im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag auswärts gegen den zweitklassierten Verein Ferad 5:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Alemannia Basel: Timotheus Zeiser brachte seine Mannschaft in der 12. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Peter Betsche Alemannia Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 28. Minute baute der gleiche Peter Betsche die Führung für Alemannia Basel weiter aus.

Nicola Pol baute in der 38. Minute die Führung für Alemannia Basel weiter aus (4:0). Alemannia Basel erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Luis Keller weiter auf 5:0. Ejder Kavak (50. Minute) liess Ferad auf 1:5 herankommen.

Den Rückstand für Ferad verkleinerte der gleiche Ejder Kavak nur drei Minuten später auf 2:5. Den Rückstand für Ferad verkleinerte der gleiche Ejder Kavak in der 92. Minute auf 3:5.

Ferad kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Alemannia Basel erhielt: Peter Betsche (43.)

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Alemannia Basel: Total schoss das Team 22 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Alemannia Basel um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 2. Für Alemannia Basel ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Alemannia Basel ging unentschieden aus.

Alemannia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Birsfelden (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Mit der Niederlage rückt Ferad in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 3. Für Ferad war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Ferad verlor zudem erstmals zuhause.

Ferad spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Münchenstein a (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Telegramm: FC Ferad - BCO Alemannia Basel 3:5 (1:5) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 12. Timotheus Zeiser 0:1. 14. Peter Betsche 0:2. 28. Peter Betsche 0:3. 38. Nicola Pol 0:4. 48. Luis Keller 0:5. 50. Ejder Kavak 1:5. 53. Ejder Kavak 2:5. 92. Ejder Kavak 3:5. – Ferad: Firat Duyar, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Serkan Birdemir, Eren Iscan, Firat Oezdengiz, Murat Agac, Ali Elmali, Dilan Aktas. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Yanis Zerbini, Dénes Zoltan Kövi, David Aleksic, Luis Keller, Josip Brisevac, Noah Bortolussi, Matthias Steiner, Timotheus Zeiser, Nicola Pol, Peter Betsche. – Verwarnungen: 42. Ali Kavak, 43. Peter Betsche, 54. Dilan Aktas, 67. Eren Iscan, 80. Serkan Birdemir.

