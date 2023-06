4. Liga, Gruppe 4 Alessandro Zarola führt Schwarz-Weiss mit vier Toren zum Sieg gegen Steinen Basel Schwarz-Weiss gewinnt am Samstag zuhause gegen Steinen Basel 6:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Schwarz-Weiss über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Steinen Basel war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Schwarz-Weiss war Alessandro Zarola, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Schwarz-Weiss waren: Till Keller (1 Treffer) und Pablo Canosa Dopazo (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Perrotta von Schwarz-Weiss erhielt in der 34. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Schwarz-Weiss ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Steinen Basel hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - SC Steinen Basel 6:0 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 11. Alessandro Zarola 1:0. 42. Alessandro Zarola 2:0. 62. Alessandro Zarola 3:0. 65. Pablo Canosa Dopazo 4:0. 69. Alessandro Zarola 5:0. 86. Till Keller 6:0. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Fabio Perrotta, Linus Kneubühler, Laurin Van der Haegen, Yannick Germain, Pablo Canosa Dopazo, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Valerio Preite, Benjamin Penayo. – Steinen Basel: Antonio Russo, Luca Bozzo, Ardit Cerkini, Edi Basha, Pavel Bakashin, Besart Hasimi, Daniel Wanzenried, Jorge Lopez Sanchez, Rilind Muhaxheri, Tobias Saladin, Enes Deda. – Verwarnungen: 34. Fabio Perrotta.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 23:50 Uhr.