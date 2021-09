3. Liga, Gruppe 2 Alkar gewinnt klar gegen Amicitia Riehen Alkar gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Amicitia Riehen 4:0.

In der 31. Minute gelang Daniel Dujmovic der Führungstreffer zum 1:0 für Alkar. In der 66. Minute baute Zeljko Madzarevic den Vorsprung für Alkar auf zwei Tore aus (2:0). Antun Hrskanovic baute in der 69. Minute die Führung für Alkar weiter aus (3:0). Durch ein Eigentor (Michael Leuenberger) erhöhte sich in der 78. Minute die Führung für Alkar weiter auf 4:0.

Bei Alkar erhielten Antun Hrskanovic (73.) und Ivan Tunjic (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Amicitia Riehen für Michael Leuenberger (56.) und Marvin Brügger (60.).

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 13).

Alkar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Alkar in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Reinach. Das Spiel findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Amicitia Riehen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Amicitia Riehen geht es auswärts gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 26. September statt (11.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - NK Alkar 0:4 (0:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 31. Daniel Dujmovic 0:1. 66. Zeljko Madzarevic 0:2. 69. Antun Hrskanovic 0:3. 78. Eigentor (Michael Leuenberger) 0:4. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Raphael Pregger, Jannis Erlacher, Esat Ölmez, Dominik Hug, Loris Aeberli, Ettore Pagliarulo, Michael Leuenberger, Timon Burkhalter, Noah Straumann, Pablo Wüthrich. – Alkar: Darko Pavic, Fabian Forestier, Mihael Kovacevic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Franjo Soldo, Ivan Budimir, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Daniel Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 56. Michael Leuenberger, 60. Marvin Brügger, 73. Antun Hrskanovic, 80. Ivan Tunjic.

Tabelle: 1. FC Münchenstein 4 Spiele/10 Punkte (15:9). 2. FC Rheinfelden 4/9 (8:6), 3. AS Timau Basel 4/9 (19:4), 4. FC Liestal 4/9 (11:5), 5. FC Schwarz-Weiss a 4/7 (13:9), 6. FC Lausen 72 4/7 (10:8), 7. NK Alkar 5/7 (11:8), 8. FC Allschwil 4/6 (11:12), 9. FC Stein 4/6 (15:11), 10. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 11. NK Posavina 4/4 (7:13), 12. FC Amicitia Riehen 5/3 (9:19), 13. FC Reinach 4/1 (6:15), 14. SV Muttenz 4/1 (4:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2021 23:16 Uhr.