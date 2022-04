3. Liga, Gruppe 2 Alkar gewinnt klar gegen Amicitia Riehen Alkar behielt im Spiel gegen Amicitia Riehen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:3.

(chm)

Amicitia Riehen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Lukas Wipfli ging das Team in der 2. Minute in Führung. Der Ausgleich für Alkar fiel in der 4. Minute (Daniel Dujmovic).

Danach drehte Alkar auf. Das Team schoss ab der 7. Minute noch fünf weitere Tore, während Amicitia Riehen noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (33. Minute) und 3:4 (90. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Die Torschützen für Alkar waren: Zeljko Madzarevic (2 Treffer), Franjo Soldo (2 Treffer), Ivan Vidovic (1 Treffer) und Daniel Dujmovic (1 Treffer). Die Torschützen für Amicitia Riehen waren: Muhammed Koca, Lukas Wipfli und Daniel Wipfli.

Gelbe Karten gab es bei Alkar für Deni Basic (45.) und Andrej Saric (46.). Bei Amicitia Riehen erhielten Lukas Wipfli (61.) und Yannick Schlup (91.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 65 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 13).

Alkar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 6. Alkar hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Alkar spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Reinach (Platz 8). Das Spiel findet am 23. April statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Amicitia Riehen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Amicitia Riehen hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Amicitia Riehen geht es daheim gegen FC Allschwil (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: NK Alkar - FC Amicitia Riehen 6:3 (2:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 2. Lukas Wipfli 0:1. 4. Daniel Dujmovic 1:1. 7. Zeljko Madzarevic 2:1. 33. Daniel Wipfli 2:2. 83. Zeljko Madzarevic 3:2. 88. Franjo Soldo 4:2. 90. Muhammed Koca 4:3. 93. Franjo Soldo 5:3. 95. Ivan Vidovic 6:3. – Alkar: Darko Pavic, Simon Horvat, Mihael Kovacevic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Franjo Dzolan, Franjo Soldo, Benard Muja, Daniel Dujmovic, Andrej Saric, Zeljko Madzarevic. – Amicitia Riehen: Jan Zinke, Ettore Pagliarulo, Muhammed Koca, Jordy Figueira, Daniel Wipfli, Lukas Wipfli, Pablo Wüthrich, Sascha Lehmann, Janik Schenker, Raphael Pregger, Dominik Mory. – Verwarnungen: 45. Deni Basic, 46. Andrej Saric, 61. Lukas Wipfli, 91. Yannick Schlup.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2022 23:50 Uhr.