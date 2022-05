3. Liga, Gruppe 2 Alkar sorgt bei Timau Basel für Überraschung – Später Siegtreffer durch Franjo Soldo Überraschender Sieg für Alkar: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Timau Basel (1. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

(chm)

Der Siegtreffer für Alkar gelang Franjo Soldo in der 81. Minute. In der 13. Minute hatte Zeljko Madzarevic Alkar in Führung gebracht. Der Ausgleich für Timau Basel fiel in der 41. Minute durch Armando Langone.

Alkar kassierte vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Timau Basel erhielt: Hicham Chirouf (33.)

In seiner Gruppe hat Alkar den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 63 Tore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Alkar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 6. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Alkar geht es auswärts gegen FC Allschwil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (19. Mai) statt (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Trotz der Niederlage bleibt Timau Basel auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 58 Punkte auf dem Konto. Timau Basel hat bisher 19mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Allschwil (Platz 4). Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: NK Alkar - AS Timau Basel 2:1 (1:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 13. Zeljko Madzarevic 1:0. 41. Armando Langone 1:1. 81. Franjo Soldo 2:1. – Alkar: Dominik Djakovic, Deni Basic, Ivan Tunjic, Ivan Vukelja, Marinko Sucic, Ivan Budimir, Franjo Soldo, Benard Muja, Antun Hrskanovic, Daniel Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Armando Langone, Omar Mulabdic, Efraim Benoit Ferreira, Hicham Chirouf, Marco Aluisi. – Verwarnungen: 33. Franjo Soldo, 33. Hicham Chirouf, 43. Zeljko Madzarevic, 44. Antun Hrskanovic, 94. Simon Horvat.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 20:12 Uhr.