3. Liga, Gruppe 2 Alkar verliert gegen Seriensieger Münchenstein FC Münchenstein FC setzt seine Siegesserie auch gegen Alkar fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

Das Skore eröffnete Ivan Budimir in der 32. Minute. Er traf für Alkar zum 1:0. Der Ausgleich für Münchenstein FC fiel in der 38. Minute (Markus Schwander). In der 78. Minute war es an Valerio Ingrao, Münchenstein FC 2:1 in Führung zu bringen. Sechs Minuten dauerte es, ehe Valerio Ingrao erneut erfolgreich war. Er traf in der 84. Minute zum 3:1 für Münchenstein FC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alkar erhielten Franjo Soldo (52.) und Dominik Djakovic (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: Markus Schwander (74.)

Die Offensive von Münchenstein FC hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 50 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Münchenstein FC unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 4. Münchenstein FC hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Concordia Basel (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Nach der Niederlage büsst Alkar einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Alkar in einem Auswärtsspiel mit FC Dardania (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Münchenstein - NK Alkar 3:1 (1:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 32. Ivan Budimir 0:1. 38. Markus Schwander 1:1. 78. Valerio Ingrao 2:1. 84. Valerio Ingrao 3:1. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, James Riedberger, Joel Scherrer, Valerio Ingrao, Noe Ledermann, Luca Ritter, Samuel Buchmann, Markus Schwander. – Alkar: Kevin Ilisinovic, Darko Pavic, Franjo Soldo, Deni Basic, Benard Muja, Simon Horvat, Ivan Tunjic, Antun Hrskanovic, Ivan Budimir, Fabian Forestier, Daniel Dujmovic. – Verwarnungen: 52. Franjo Soldo, 74. Markus Schwander, 92. Dominik Djakovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 00:28 Uhr.