2. Liga Allschwil bezwingt auswärts Sissach Allschwil gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Sissach 3:2.

(chm)

Allschwil ging bis in Minute 75 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Oumar Gaye (2.), Lino Heitz (26.) und Devin Merschnigg (75.). Sissach kam noch auf ein Tor heran. Torschützen waren: Severin Isler (85.) und Alban Zeqiri (92.).

Bei Allschwil sah Robin Nüssli (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Robin Nüssli (10.) und Marco Schmid (85.). Bei Sissach erhielten Seljami Isenaj (48.) und Frank Duttweiler (68.) eine gelbe Karte.

Allschwil steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen BSC Old Boys. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Sissach liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 11. Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Pratteln. Das Spiel findet am Samstag (28. August) statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: SV Sissach - FC Allschwil 2:3 (0:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 2. Oumar Gaye 0:1. 26. Lino Heitz 0:2. 75. Devin Merschnigg 0:3. 85. Severin Isler 1:3. 92. Alban Zeqiri (Penalty) 2:3. – Sissach: Ilir Misini, Fidan Hajdari, Frank Duttweiler, Daniel Rickenbacher, Jan Hugenschmidt, Joel Roth, Joel Sommerhalder, Sandro Leanza, Severin Isler, Alban Zeqiri, Manuel Albisser. – Allschwil: Marco Schmid, Nicola Borer, Robin Nüssli, Lino Heitz, Joel Schuler, Fabian Ackermann, Nico Lomma, Tiziano Gallacchi, Nico Scheibler, Oumar Gaye, Ahmed Setti. – Verwarnungen: 10. Robin Nüssli, 48. Seljami Isenaj, 68. Frank Duttweiler, 85. Marco Schmid – Ausschluss: 92. Robin Nüssli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SV Sissach - FC Allschwil 2:3, FC Gelterkinden - SV Muttenz 2:2, BSC Old Boys - FC Birsfelden 4:2, FC Dardania - FC Reinach 1:2, FC Aesch - FC Wallbach-Zeiningen 1:0

Tabelle: 1. FC Allschwil 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Aesch 2/6 (5:1), 3. SV Muttenz 2/4 (4:3), 4. BSC Old Boys 2/3 (5:4), 5. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 6. FC Pratteln 2/3 (5:5), 7. FC Reinach 2/3 (4:5), 8. FC Gelterkinden 2/2 (3:3), 9. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 10. FC Birsfelden 2/1 (3:5), 11. SV Sissach 2/1 (3:4), 12. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (0:1), 13. FC Dardania 2/0 (3:7), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2021 23:16 Uhr.