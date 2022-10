4. Liga, Gruppe 4 Allschwil bezwingt Schwarz-Weiss – Siegtreffer in allerletzter Minute Allschwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Schwarz-Weiss 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Allschwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Fabian Ackermann.

Kevin Machado Ferreira hatte davor in der 19. Minute zum 1:0 für Allschwil getroffen. In der 26. Minute baute Nico Müller den Vorsprung für Allschwil auf zwei Tore aus (2:0). In der 55. Minute verwandelte Ruben Boss erfolgreich einen Elfmeter und brachte Schwarz-Weiss so auf 1:2 heran. Linus Kneubühler glich in der 73. Minute für Schwarz-Weiss aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schwarz-Weiss. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Fabian Roth (9.), Florian Schoeffel (19.) und Yannick Schönenberger (43.).

Schwarz-Weiss lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Allschwil. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 4).

Mit dem Sieg rückt Allschwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 7. Für Allschwil ist es der zweite Sieg in Serie. Allschwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FF Brüglingen Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Schwarz-Weiss 3:2 (2:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 19. Kevin Machado Ferreira 1:0. 26. Nico Müller 2:0. 55. Ruben Boss (Penalty) 2:1.73. Linus Kneubühler 2:2. 91. Fabian Ackermann 3:2. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Fabian Ackermann, Manuel Jonasch, Fabian Roth, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Yannick Schönenberger, Luca Heitz, Kevin Machado Ferreira, Nico Müller, Florian Schoeffel. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Till Keller, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Alessio Zarola, Simeon Jackman, Alessandro Zarola, Nuno Miguel De Moura, Pablo Canosa Dopazo, Ruben Boss. – Verwarnungen: 9. Fabian Roth, 19. Florian Schoeffel, 33. Nuno Miguel De Moura, 35. Matteo Calcich, 38. Laurin Van der Haegen, 43. Yannick Schönenberger, 82. Alessio Zarola.

