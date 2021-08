2. Liga Allschwil bezwingt zum Auftakt Pratteln Allschwil bezwingt zum Saisonauftakt Pratteln zuhause mit 2:1

(chm)

Allschwil lag ab der 31. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Oumar Gaye (22. Minute) und Ahmed Setti getroffen hatten. In der 75. Minute erzielte Pratteln (Gabriele Stefanelli) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Bei Pratteln sah Joel Schwendinger (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jose Argenis Pichardo Santos (57.) und Ardit Dema (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Allschwil, Roberto Farinha Silva (50.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Allschwil nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach. Diese Begegnung findet am Mittwoch (25. August) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Pratteln reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Das nächste Spiel trägt Pratteln in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Möhlin-Riburg/ACLI aus. Die Partie findet am Dienstag (24. August) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Allschwil - FC Pratteln 2:1 (2:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 22. Oumar Gaye 1:0. 31. Ahmed Setti 2:0. 75. Gabriele Stefanelli 2:1. – Allschwil: Marco Schmid, Lino Heitz, Nicola Borer, Robin Nüssli, Lukas Bitter, Ahmed Setti, Roberto Farinha Silva, Nico Lomma, Adrian Ringele, Oumar Gaye, Nico Scheibler. – Pratteln: Salem Fahdy, Boban Jevremovic, Robin Manuel Risch, Aleksandar Nikolic, Riccardo Costanzo, Hugo Juliao Pereira, Zenun Kuci, Talha Esastürk, Uros Ilic, Jose Argenis Pichardo Santos, Gabriele Stefanelli. – Verwarnungen: 50. Roberto Farinha Silva, 57. Jose Argenis Pichardo Santos, 86. Ardit Dema – Ausschluss: 92. Joel Schwendinger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Allschwil - FC Pratteln 2:1, FC Birsfelden - SV Sissach 1:1, SV Muttenz - BSC Old Boys 2:1, FC Dardania - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:4

Tabelle: 1. FC Möhlin-Riburg/ACLI 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Allschwil 1/3 (2:1), 3. FC Aesch 1/3 (4:1), 4. SV Muttenz 1/3 (2:1), 5. FC Birsfelden 1/1 (1:1), 6. FC Gelterkinden 1/1 (1:1), 7. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 8. SV Sissach 1/1 (1:1), 9. FC Wallbach-Zeiningen 0/0 (0:0), 10. BSC Old Boys 1/0 (1:2), 11. FC Dardania 1/0 (2:4), 12. FC Pratteln 1/0 (1:2), 13. FC Reinach 1/0 (1:4), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 02:36 Uhr.