3. Liga, Gruppe 2 Allschwil gewinnt deutlich gegen Reinach Sieg für Allschwil: Gegen Reinach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

Das Skore eröffnete Boran Yavuz in der 27. Minute. Er traf für Allschwil zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Gleichstand stellte Elias Simonato durch seinen Treffer für Reinach in der 46. Minute her. In der 46. Minute war es an Michele Petta, Allschwil 2:1 in Führung zu bringen.

Durch ein Eigentor (Mahir Hür) erhöhte sich die Führung für Allschwil in der 58. Minute auf 3:1. Das letzte Tor der Partie erzielte Luca Marro, der in der 80. Minute die Führung für Allschwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Reinach für Gianni Rocco (55.), Raphael Schär (67.) und Mahir Hür (82.). Allschwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Abwehr von Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 52 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Allschwil um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Allschwil hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Rheinfelden 1909 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 10. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Stein (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Allschwil - FC Reinach 4:1 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 27. Boran Yavuz (Penalty) 1:0.46. Elias Simonato 1:1. 46. Michele Petta 2:1. 58. Eigentor (Mahir Hür) 3:1.80. Luca Marro 4:1. – Allschwil: Loic Parrat, Kilian Vetter, Nicolas Gränacher, André Bachmann, Fabian Roth, Samir Natarajan, Boran Yavuz, Raphael Mathias, Murat Dogan, Till Schaufelberger, Mustapha Dampha. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Mahir Hür, Raphael Schär, Alessandro Quagliana, Elias Simonato, Pascal Kraft, Gianni Rocco, Tobias Mutz, Haris Shasivari, Yannick Levy. – Verwarnungen: 55. Gianni Rocco, 67. Raphael Schär, 82. Mahir Hür.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 00:33 Uhr.