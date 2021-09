4. Liga, Gruppe 4 Allschwil gewinnt deutlich gegen Timau Basel Sieg für Allschwil: Gegen Timau Basel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:2.

(chm)

Schon früh setzte Allschwil dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 1. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Allschwil noch auf 5:2.

Timau Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (30. Minute) und zum 2:5 (88. Minute).

Die Torschützen für Allschwil waren: Samson Krueger, Nico Müller, Lukas Ingold, Janis Birrer und Jamie Jon Gartmann. Die Torschützen für Timau Basel waren: Vlerand Redzepi und Avni Asani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Timau Basel erhielten Fabian Cigliano (53.) und Vlerand Redzepi (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Nicola Weibel (34.)

In der Tabelle verbessert sich Allschwil von Rang 11 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Allschwil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Allschwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 12. September statt (12.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

In der Tabelle verliert Timau Basel Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Timau Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen US Bottecchia BS (Platz 11). Die Partie findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Allschwil 2:5 (1:3) - Rankhof, Basel – Tore: 1. Nico Müller 0:1. 2. Janis Birrer 0:2. 30. Vlerand Redzepi 1:2. 46. Lukas Ingold 1:3. 55. Jamie Jon Gartmann 1:4. 60. Samson Krueger 1:5. 88. Avni Asani (Penalty) 2:5. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Francesco Catale, Francesco Ölcer, Jure Ölcer, Avni Asani, Luca Allegra, Vlerand Redzepi, Musa Demirtok, Giuliano Salvia, Fabian Cigliano, Gianluca Bruno. – Allschwil: Pascal Müller, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Jamie Jon Gartmann, Nikolas Brunschwig, Raphael Müller, Lukas Ingold, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Nico Müller, Janis Birrer. – Verwarnungen: 34. Nicola Weibel, 53. Fabian Cigliano, 83. Vlerand Redzepi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - VfR Kleinhüningen 0:1, FC Dardania - SC Binningen b 1:5, FC Türkgücü Basel - FF Brüglingen Basel 2:1, AS Timau Basel - FC Allschwil 2:5, SC Steinen Basel b - FC Schwarz-Weiss 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. FC Bosna Basel 2/6 (5:1), 3. FC Schwarz-Weiss 3/6 (8:6), 4. SC Binningen b 3/6 (13:4), 5. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 3/3 (7:7), 7. SC Steinen Basel b 3/3 (6:9), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. FC Allschwil 3/3 (8:8), 10. FC Dardania 2/0 (4:10), 11. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 19:18 Uhr.