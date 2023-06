4. Liga, Gruppe 4 Allschwil gewinnt deutlich gegen Transmontanos Sieg für Allschwil: Gegen Transmontanos gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

In der 5. Minute gelang Marco Venerito der Führungstreffer zum 1:0 für Allschwil. Allschwil baute die Führung in der 37. Minute (Luca Herzog) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Venerito, der in der 46. Minute die Führung für Allschwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Herzog von Allschwil erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Transmontanos kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 90 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.1 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Allschwil unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 8. Allschwil hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Allschwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Transmontanos war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Transmontanos ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FC Allschwil 0:3 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 5. Marco Venerito 0:1. 37. Luca Herzog 0:2. 46. Marco Venerito 0:3. – Transmontanos: Miguel Angelo Almeida Moura, Adriano Paz de Lima, Ivan Daniel Pires Soares, Rui Fernando Marinho Lopes, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Micael Manuel Pires, José Pedro Pereira Loureiro, Luenderson Picanço Do Nascimento, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Fabio Peres Cruz, Dany De Miranda. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Gian-Andrea Moser, Cyrill Schulz, Damian Weiss, Dominik Vogel, Nikolas Brunschwig, Marco Venerito, Yannick Schönenberger, Raphael Müller, Lukas Ingold, Luca Herzog. – Verwarnungen: 86. Luca Herzog.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 20:34 Uhr.