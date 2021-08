3. Liga, Gruppe 2 Allschwil gewinnt klar gegen Münchenstein SC Sieg für Allschwil: Gegen Münchenstein SC gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Rajko Stanojevic in der 5. Minute. Er traf für Allschwil zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 28. Minute zum Ausgleich für Münchenstein SC. Onur Topyürek verwandelte erfolgreich. Nico Stasi brachte Allschwil 2:1 in Führung (32. Minute).

In der 60. Minute baute Daniel Hochuli den Vorsprung für Allschwil auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nico Stasi in der 65. Minute, als er für Allschwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Osman Arslan von Münchenstein SC erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Allschwil liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Allschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Liestal. Das Spiel findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Münchenstein SC liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Münchenstein SC spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Stein. Die Partie findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Allschwil - SC Münchenstein 4:1 (2:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 5. Rajko Stanojevic 1:0. 28. Onur Topyürek (Penalty) 1:1.32. Nico Stasi 2:1. 60. Daniel Hochuli 3:1. 65. Nico Stasi 4:1. – Allschwil: Jon Götz, Luc Schaufelberger, Boran Yavuz, Fabian Roth, Kilian Vetter, Luca Heitz, Nico Stasi, Rajko Stanojevic, Metin Koc, Robin Süess, Daniel Hochuli. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Cihan Balcin, Osman Arslan, Berat Kaya, Mansour Ait-Hmid, Oguzhan Oytun, Onur Topyürek, Eduard Gashi, Cihan Yayla, Aid Maliqi, Mehmet Cetin. – Verwarnungen: 45. Osman Arslan.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Allschwil - SC Münchenstein 4:1, NK Alkar - FC Liestal 0:3

Tabelle: 1. FC Allschwil 2 Spiele/6 Punkte (9:2). 2. FC Rheinfelden 2/6 (4:2), 3. FC Lausen 72 2/4 (7:6), 4. FC Münchenstein 2/4 (6:5), 5. FC Amicitia Riehen 2/3 (6:4), 6. SC Münchenstein 2/3 (4:6), 7. AS Timau Basel 2/3 (6:4), 8. FC Liestal 2/3 (4:4), 9. FC Schwarz-Weiss a 2/3 (5:5), 10. FC Stein 2/3 (10:8), 11. FC Reinach 2/1 (4:7), 12. SV Muttenz 2/1 (4:5), 13. NK Posavina 2/0 (4:11), 14. NK Alkar 2/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 15:20 Uhr.