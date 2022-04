3. Liga, Gruppe 2 Allschwil gewinnt klar gegen Schwarz-Weiss Allschwil gewinnt am Samstag auswärts gegen Schwarz-Weiss 4:0.

(chm)

In der 16. Minute gelang Boran Yavuz der Führungstreffer zum 1:0 für Allschwil. Kim Handschin erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Allschwil. Allschwil erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Bayram Cerimi weiter auf 3:0. Boran Yavuz schoss das 4:0 (70. Minute) für Allschwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 7. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es daheim gegen SV Muttenz (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April (20.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Für Schwarz-Weiss war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Stein (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 16. April statt (18.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - FC Allschwil 0:4 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 16. Boran Yavuz 0:1. 26. Kim Handschin 0:2. 66. Bayram Cerimi 0:3. 70. Boran Yavuz 0:4. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Elia Niederer, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Janosch Martens, Dario Zumsteg, Filmon Tesfalidet, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti, Sven Ramseyer. – Allschwil: Loic Parrat, Kilian Vetter, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Boran Yavuz, Luca Marro, Samir Natarajan, Till Schaufelberger, Kim Handschin, Fabian Roth, Murat Dogan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 05:51 Uhr.