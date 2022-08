3. Liga, Gruppe 1 Allschwil holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Therwil Allschwil beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Therwil setzt es zuhause einen 2:0-Sieg ab.

Michele Petta traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Allschwil. Per Penalty erhöhte Murat Dogan in der 51. Minute zum 2:0 für Allschwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Metin Koc (43.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Therwil, Yannik Kunz (77.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Allschwil auf dem ersten Rang. Allschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Nordstern BS (Platz 5). Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Therwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Für Therwil geht es daheim gegen SC Binningen a (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Therwil 2:0 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 28. Michele Petta 1:0. 51. Murat Dogan (Penalty) 2:0. – Allschwil: Pascal Müller, Metin Koc, Kilian Vetter, Fabian Roth, André Bachmann, Till Schaufelberger, Luca Marro, Nicolas Gränacher, Pablo Romera, Murat Dogan, Michele Petta. – Therwil: Christoph Hess, Yannik Kunz, Asvin Ehsan, David Flückiger, Gregor Schaffter, Mohammad Saied Alami, Lionel Ziegler, Elias Siedler, Tristan Schwalbach, Samuel Manero, Dominik Bätscher. – Verwarnungen: 43. Metin Koc, 77. Yannik Kunz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 20:12 Uhr.