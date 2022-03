4. Liga, Gruppe 4 Allschwil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Steinen Basel 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinen Basel und Allschwil. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zunächst hatte Allschwil die Führung erzielt (9. Minute, Janis Birrer), war dann aber durch zwei Tore (14., 22. Minute) von Steinen Basel in Rückstand geraten. Für Steinen Basel trafen: Marcio Joel Martins Lopes und Antonio Manuel Gomes De Castro. Den Ausgleich für Allschwil erzielte Florian Schoeffel. Er war in der 65. Minute erfolgreich.

Bei Steinen Basel erhielten Virgilio De Sousa Amarante (65.), Julio Paulo Nsiandambo (78.) und Tobias Saladin (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Nicola Weibel (37.) und Yannick Schönenberger (68.).

Die Tabellensituation hat sich für Steinen Basel nicht verändert. Zwölf Punkte bedeuten Rang 6. Steinen Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Steinen Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 4). Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Das Unentschieden bringt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 10. Allschwil hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen AS Timau Basel (Platz 5). Diese Begegnung findet am 2. April statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SC Steinen Basel b - FC Allschwil 2:2 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 9. Janis Birrer 0:1. 14. Marcio Joel Martins Lopes 1:1. 22. Antonio Manuel Gomes De Castro 2:1. 65. Florian Schoeffel (Penalty) 2:2. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Ismail Mahmoud, Vendim Kadriaj, Virgilio De Sousa Amarante, Pavel Bakashin, Julio Paulo Nsiandambo, Antonio Russo, Cristian Ozon Cedeno, Marcio Joel Martins Lopes, Antonio Manuel Gomes De Castro, Leandro Martins Lopes. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Marco Venerito, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Granit Emini, Samson Krueger, Florian Schoeffel, Yannick Schönenberger, Nicola Weibel, Janis Birrer. – Verwarnungen: 37. Nicola Weibel, 65. Virgilio De Sousa Amarante, 68. Yannick Schönenberger, 78. Julio Paulo Nsiandambo, 85. Tobias Saladin.

