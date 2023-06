4. Liga, Gruppe 4 Allschwil siegt gegen Inter Basel Inter Basel lag gegen Allschwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (48. Minute) - und verlor dennoch. Allschwil feiert einen 5:3-Heimsieg.

Das erste Tor der Partie erzielte Nourallah Nouri für Inter Basel. In der 46. Minute traf er zum 1:0. In der 48. Minute baute Eid Mohammad Mohammad Musa den Vorsprung für Inter Basel auf zwei Tore aus (2:0). Marco Venerito sorgte in der 51. Minute für Allschwil für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Wiederum Marco Venerito (62. Minute) glich das Spiel für Allschwil aus. Der Treffer fiel mittels Penalty. Das Tor von Dominik Vogel in der 66. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Allschwil. Luca Herzog sorgte in der 75. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Allschwil.

Dank dem Treffer von Eid Mohammad Mohammad Musa (84.) reduzierte sich der Rückstand für Inter Basel auf ein Tor (3:4). In der 90. Minute sorgte Luca Herzog für den Schlusspunkt: er traf zum 5:3 für Allschwil.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Inter Basel gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Farid Seyed (90.) und Ahmad Shah Zarmohammadi (90.). Ausserdem gab es bei Inter Basel weitere fünf gelbe Karten. Bei Allschwil sah Manuel Jonasch (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Jonasch (30.), Raphael Müller (90.) und Nicola Weibel (90.).

Die Abwehr von Inter Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 5.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Allschwil: Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es auf fremdem Terrain gegen SV Transmontanos Basel (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Inter Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Inter Basel hat bisher einmal gewonnen, 17mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Inter Basel tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - Inter Basel 5:3 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 46. Nourallah Nouri 0:1. 48. Eid Mohammad Mohammad Musa 0:2. 51. Marco Venerito 1:2. 62. Marco Venerito (Penalty) 2:2.66. Dominik Vogel 3:2. 75. Luca Herzog 4:2. 84. Eid Mohammad Mohammad Musa 4:3. 90. Luca Herzog 5:3. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Marc Bertschmann, Nikolas Brunschwig, Marco Venerito, Yannick Schönenberger, Nicola Weibel, Lukas Ingold, Federico Panazzolo, Luca Herzog. – Inter Basel: Mahmoud Amirzade, Suleyman Huseyni, Ahmad Shah Zarmohammadi, Basir Saqi Zade, Sayed Tareq Islami, Younus Amiri, Nourallah Nouri, Samir Dolatshahi, Eid Mohammad Mohammad Musa, Jaafar Musavi, Alijan Ramezani. – Verwarnungen: 30. Manuel Jonasch, 66. Sayed Tareq Islami, 66. Farid Seyed, 85. Jaafar Musavi, 90. Navid Majidi, 90. Raphael Müller, 90. Nicola Weibel, 90. Basir Saqi Zade – Ausschlüsse: 83. Manuel Jonasch, 90. Farid Seyed, 90. Ahmad Shah Zarmohammadi.

