3. Liga, Gruppe 1 Allschwil siegt gegen Liestal dank Matchwinner Michele Petta Allschwil gewinnt am Sonntag zuhause gegen Liestal 3:0.

Mario Fellmann glich in der 2. Minute für FC Liestal aus. Es hiess 0:0. Michele Petta traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Allschwil. In der 51. Minute baute der gleiche Michele Petta die Führung für Allschwil weiter aus. Der gleiche Michele Petta war auch für das 3:0 Allschwil verantwortlich.

Bei Allschwil sah Fabian Roth (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabian Roth (40.), Björn Süess (59.) und Michele Fedele (70.). Liestal blieb ohne Karte.

Die Offensive von Allschwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Allschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es auf fremdem Terrain gegen VfR Kleinhüningen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 6. November statt (14.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Nach der Niederlage büsst Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Liestal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Liestal daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Binningen a (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am Freitag (4. November) statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Allschwil - FC Liestal 3:1 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 2. Mario Fellmann 0:0. 14. Michele Petta 1:0. 51. Michele Petta 2:0. 80. Michele Petta 3:0. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Fabian Roth, Firat Dogan, Kilian Vetter, Björn Süess, Luca Marro, Boran Yavuz, Samir Natarajan, Michele Fedele, Michele Petta. – Liestal: Pascal Hiltbrand, Claudio Vanne, Philipp Gisin, Assuero Camporesi, Brian Wunderlin, Linus Wegmann, Sandro Heer, Marco Hug, Mario Fellmann, Robby Enz, Matthias Fricker. – Verwarnungen: 40. Fabian Roth, 59. Björn Süess, 70. Michele Fedele – Ausschluss: 82. Fabian Roth.

