4. Liga, Gruppe 4 Allschwil siegt gegen Schwarz-Weiss – Jamie Jon Gartmann trifft zum Sieg Sieg für Allschwil: Gegen Schwarz-Weiss gewinnt das Team am Sonntag zuhause 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Jamie Jon Gartmann traf in der 60. Minute zum 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Fabio Gil (74.), Linus Kneubühler (78.) und Tim Pfirter (92.). Die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Jamie Jon Gartmann (70.)

Unverändert liegt Allschwil auf Rang 7. Das Team hat sechs Punkte. Für Allschwil ist es der zweite Sieg in Serie. Allschwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen US Bottecchia BS (Platz 10). Diese Begegnung findet am 19. September statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Schwarz-Weiss rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss daheim mit seinem Tabellennachbarn FF Brüglingen Basel (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Schwarz-Weiss 1:0 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tor: 60. Jamie Jon Gartmann 1:0. – Allschwil: Pascal Müller, Manuel Jonasch, Jamie Jon Gartmann, Dominik Vogel, Nikolas Brunschwig, Samson Krueger, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Raphael Müller, Nico Müller, Raffael Waldmeier. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Julian Tanner, Sebastian Fäs, Laurin Van der Haegen, Nuno Miguel De Moura, Fabio Gil, Linus Kneubühler, Alessandro Zarola, Tim Pfirter, Loris Todaro. – Verwarnungen: 70. Jamie Jon Gartmann, 74. Fabio Gil, 78. Linus Kneubühler, 92. Tim Pfirter.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Allschwil - FC Schwarz-Weiss 1:0, SC Binningen b - FC Bosna Basel 5:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 4 Spiele/12 Punkte (12:6). 2. SC Binningen b 4/9 (18:6), 3. FC Bosna Basel 3/6 (7:6), 4. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 5. FC Schwarz-Weiss 4/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 4/6 (15:9), 7. FC Allschwil 4/6 (9:8), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 11. FC Dardania 3/0 (6:14), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

