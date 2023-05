4. Liga, Gruppe 4 Allschwil und Brüglingen Basel spielen unentschieden Je ein Punkt für Allschwil und Brüglingen Basel: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Allschwil der erste Treffer der Partie. Das 0:1 erzielte Dario Frabotta in der 45. Minute. Das Tor fiel per Penalty. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 57. Minute traf Marco Venerito für Allschwil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Allschwil wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Münchenstein b, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Brüglingen Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 6. Brüglingen Basel hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FF Brüglingen Basel 1:1 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 45. Dario Frabotta (Penalty) 0:1.57. Marco Venerito 1:1. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Sinan Jusufovic, Jamie Jon Gartmann, Cyrill Schulz, Nicola Weibel, Federico Panazzolo, Marco Venerito, Yannick Schönenberger, Turuu Tuvd, Granit Emini, Sandro Vielmi. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Jonas Lötscher, Fabian Ronchi, Florio Reber, Severin Reimann, Tobias Adler, Dario Frabotta, Yves Jäggi, Matthias Völlmy, Fabio Vielmi, Dominik Kurt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 01:15 Uhr.