4. Liga, Gruppe 4 Allschwil und Timau Basel spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Allschwil und Timau Basel. Die Teams teilen sich die Punkte.

Das 1:0 erzielte Janis Birrer in der 25. Minute. Den Ausgleich erzielte Massimo Carlucci in der 74. Minute.

Bei Allschwil erhielten Jamie Jon Gartmann (10.), Samson Krueger (60.) und Dominik Vogel (67.) eine gelbe Karte. Bei Timau Basel erhielten Musa Demirtok (5.) und Avni Asani (54.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Allschwil: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen US Bottecchia BS (Platz 9). Das Spiel findet am Sonntag (24. April) statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Timau Basel geht es zuhause gegen FC Dardania (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (24. April) (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - AS Timau Basel 1:1 (1:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 25. Janis Birrer 1:0. 74. Massimo Carlucci 1:1. – Allschwil: Gian-Andrea Moser, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Sinan Jusufovic, Nikolas Brunschwig, Yannick Schönenberger, Nicola Weibel, Florian Schlachter, Jamie Jon Gartmann, Samson Krueger, Janis Birrer. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Chris Minette, Francesco Ölcer, Milan Radicheski, Avni Asani, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Luigi Aidala, Mino Montalto, Giuliano Salvia, Paolo Cinque. – Verwarnungen: 5. Musa Demirtok, 10. Jamie Jon Gartmann, 54. Avni Asani, 60. Samson Krueger, 67. Dominik Vogel.

