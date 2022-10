3. Liga, Gruppe 1 Allschwil und Zwingen spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Allschwil und Zwingen. Die Teams teilen sich die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Allschwil die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Sandro Piatti. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 21. Minute traf André Bachmann für Allschwil.

Bei Zwingen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Allschwil, nämlich für Boran Yavuz (80.).

Nach dem Unentschieden verliert Allschwil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Liestal (Platz 8). Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (16.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Binningen a (Platz 9). Die Partie findet am Samstag (29. Oktober) statt (16.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Allschwil - FC Zwingen 1:1 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 7. Sandro Piatti 0:1. 21. André Bachmann 1:1. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Firat Dogan, Noah Vögtlin, Boran Yavuz, Michele Fedele, Fabian Roth, Luca Marro, Michele Petta, Dior Asanaj. – Zwingen: Yannic Heinlin, Sandro Guthauser, Steven Hänggi, Fabian Brunner, Dominique Tschabold, Nicola Spano, Jonas Nussbaumer, Sandro Schütz, Fesnik Jashari, Sandro Piatti, Dominik Studer. – Verwarnungen: 55. Fesnik Jashari, 65. Sandro Maceiras, 77. Sandro Piatti, 80. Boran Yavuz, 80. Cédric Colin.

