4. Liga, Gruppe 4 Amer Dizdarevic führt Bosna Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Münchenstein FC Bosna Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Münchenstein FC 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Bosna Basel: Amer Dizdarevic brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. In der 44. Minute traf Amer Dizdarevic bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Bosna Basel. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Münchenstein FC kam es, als Semir Frmic in der 58. Minute ins eigene Tor traf.

Bosna Basel baute die Führung in der 63. Minute (Emir Hamza Keranovic) weiter aus (3:1). Amer Dizdarevic schoss das 4:1 (66. Minute) für Bosna Basel und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Tim Schaub (42.) und Rémy Müggler (55.) eine gelbe Karte. Bosna Basel blieb ohne Karte.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Bosna Basel nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 5. Bosna Basel hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bosna Basel geht es zuhause gegen Inter Basel (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC trifft im nächsten Spiel auswärts auf Inter Basel (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Bosna Basel - FC Münchenstein b 4:1 (2:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 20. Amer Dizdarevic 1:0. 44. Amer Dizdarevic 2:0. 58. Eigentor (Semir Frmic) 2:1.63. Emir Hamza Keranovic 3:1. 66. Amer Dizdarevic 4:1. – Bosna Basel: Semir Frmic, Muamer Basic, Elmin Hasanic, Hajrudin Ajanovic, Mirsad Junuzovic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Enes Cehic, Amer Mujkanovic, Amer Dizdarevic, Erwin Draganovic. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Rémy Müggler, Janick Fehr, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Nicola Ruppeiner, Lucas Hänggi, Luca Moreno, Dominique Seelig, Alessio Zanandrea, Mario Peter. – Verwarnungen: 42. Tim Schaub, 55. Rémy Müggler.

