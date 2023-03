4. Liga, Gruppe 3 Amicitia Riehen bezwingt Aesch – Später Siegtreffer durch Marco Corti Amicitia Riehen behielt im Spiel gegen Aesch am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:4.

Gianni Saracista eröffnete in der 15. Minute das Skore, als er für Amicitia Riehen das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Aesch traf Nico Fruncillo in der 18. Minute. Das Tor von Daniel Wipfli in der 22. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Amicitia Riehen.

Mit seinem Tor in der 51. Minute brachte Jannis Erlacher Amicitia Riehen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Pablo Wüthrich baute in der 53. Minute die Führung für Amicitia Riehen weiter aus (4:1). Nicola Wetzel verkürzte in der 64. Minute den Rückstand von Aesch auf 2:4.

Nur zwei Minuten später traf Nicola Wetzel erneut. Sein Tor brachte Aesch in der 66. Minute auf ein Tor heran. In der 82. Minute fiel der 4:4-Ausgleich für Aesch. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Nicola Wetzel der Torschütze. In den Schlussminuten machte Marco Corti alles klar. Sein Treffer in der 85. Minute zum 5:4 sicherte Amicitia Riehen den Sieg.

Bei Amicitia Riehen erhielten Jonas Stirnimann (38.) und Samir Maiga (74.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Aesch für Jeremy Pursell (84.) und Tizian Maggion (89.).

Amicitia Riehen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 30 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match.

Dass Aesch so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Amicitia Riehen. 18 Punkte bedeuten Rang 4. Amicitia Riehen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Amicitia Riehen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Riederwald (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Trotz der Niederlage bleibt Aesch auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 25 Punkte auf dem Konto. Aesch hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Aesch auf fremdem Terrain mit SC Soleita Hofstetten (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Aesch a 5:4 (2:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 15. Gianni Saracista 1:0. 18. Nico Fruncillo 1:1. 22. Daniel Wipfli 2:1. 51. Jannis Erlacher 3:1. 53. Pablo Wüthrich 4:1. 64. Nicola Wetzel 4:2. 66. Nicola Wetzel (Penalty) 4:3.82. Nicola Wetzel 4:4. 85. Marco Corti 5:4. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Pablo Wüthrich, Samir Maiga, Gianluca Papa, Yannick Schlup, Daniel Wipfli, Jonas Frieden, Noah Straumann, Jonas Stirnimann, Timon Burkhalter, Gianni Saracista. – Aesch: Alessandro Italiano, Jure Ölcer, Stefan Gempeler, Jeremy Pursell, Florian Frey, Dylan Bourquin, Robin Schaub, Yves Frossard, Tizian Maggion, Nico Bitto, Nico Fruncillo. – Verwarnungen: 38. Jonas Stirnimann, 74. Samir Maiga, 84. Jeremy Pursell, 89. Tizian Maggion.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

