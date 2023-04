4. Liga, Gruppe 3 Amicitia Riehen setzt Siegesserie auch gegen Riederwald fort Amicitia Riehen reiht Sieg an Sieg: Gegen Riederwald hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Das Tor von Gianni Saracista in der 7. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Amicitia Riehen. Gianni Saracista war es auch, der in der 72. Minute Amicitia Riehen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Daniel Wipfli in der 91. Minute, als er für Amicitia Riehen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pablo Wüthrich von Amicitia Riehen erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Amicitia Riehen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Mit dem Sieg rückt Amicitia Riehen um einen Platz nach vorne. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Amicitia Riehen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Reinach (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (17.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Riederwald ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Riederwald gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Riederwald zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oberwil (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Riederwald - FC Amicitia Riehen 0:3 (0:1) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 7. Gianni Saracista 0:1. 72. Gianni Saracista 0:2. 91. Daniel Wipfli 0:3. – Riederwald: François Abt, Matthias Späth, Alex Steiner, Ramon Henz, Yannik Holzherr, Qasem Moradi, Loyan Geryare, Tuna Sen, Karim Schäfer, Roberto Grella, Yannis Grun. – Amicitia Riehen: Cédric Riedo, Gianni Saracista, Jonas Stirnimann, Jannis Rohrbach, Yannick Schlup, Daniel Wipfli, Mario Forgione, Pablo Wüthrich, Severin Manser, Jannis Erlacher, Samir Maiga. – Verwarnungen: 46. Pablo Wüthrich.

