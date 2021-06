3. Liga, Gruppe 2 Amicitia Riehen siegt 3:0 im Spitzenduell gegen Münchenstein SC Amicitia Riehen reiht Sieg an Sieg: Gegen SC Münchenstein hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Das Tor von Pasquale Luca Cammarota in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Amicitia Riehen. Mit seinem Tor in der 28. Minute brachte Lukas Wipfli Amicitia Riehen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 70. Minute traf Lukas Wipfli bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Amicitia Riehen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Amicitia Riehen erhielten Nikola Duspara (75.) und Danaj Mäder (80.) eine gelbe Karte. Für SC Münchenstein gab es keine Karte.

Amicitia Riehen bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 25 Spielen bei 28 Punkten. Amicitia Riehen hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Amicitia Riehen in einem Auswärtsspiel mit FC Oberdorf (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (15.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Nach der Niederlage büsst SC Münchenstein einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 4. SC Münchenstein hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft SC Münchenstein zuhause mit FC Concordia Basel (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SC Münchenstein - FC Amicitia Riehen 0:3 (0:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 3. Pasquale Luca Cammarota 0:1. 28. Lukas Wipfli 0:2. 70. Lukas Wipfli 0:3. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Cihan Balcin, Oguzhan Oytun, Gürkan Satilmis, Eduard Gashi, Berat Kaya, Aid Maliqi, Youssef Khouda, Onur Topyürek, Cihan Yayla, Mehmet Cetin. – Amicitia Riehen: David Heutschi, Jordy Figueira, Benedikt Bregenzer, Colin Ramseyer, Sandro Carollo, Pasquale Luca Cammarota, Florian Boss, Danaj Mäder, Lukas Wipfli, Mario Forgione, Leo Cadalbert. – Verwarnungen: 75. Nikola Duspara, 80. Danaj Mäder.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Oberwil - FC Therwil 2:2, AC Rossoneri - FC Oberdorf 3:2, SV Muttenz - FC Schwarz-Weiss b 3:4, FC Münchenstein - BCO Alemannia Basel 2:4, SC Münchenstein - FC Amicitia Riehen 0:3, FC Reinach - FC Türkgücü Basel 2:1

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 25 Spiele/28 Punkte (36:17). 2. FC Oberwil 25/26 (35:16), 3. FC Reinach 25/24 (25:14), 4. SC Münchenstein 25/23 (23:19), 5. FC Therwil 25/22 (34:22), 6. AC Rossoneri 25/20 (27:31), 7. FC Münchenstein 25/15 (30:37), 8. SV Muttenz 25/13 (28:31), 9. FC Schwarz-Weiss b 25/12 (29:33), 10. BCO Alemannia Basel 25/12 (23:31), 11. FC Oberdorf 25/12 (28:26), 12. FC Allschwil 24/11 (25:31), 13. FC Concordia Basel 24/11 (22:27), 14. FC Türkgücü Basel 25/4 (21:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 00:43 Uhr.