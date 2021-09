4. Liga, Gruppe 2 Arlesheim bezwingt Laufen – Kasey Kunz trifft zum Sieg Arlesheim gewinnt am Dienstag zuhause gegen Laufen 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Kasey Kunz in der 21. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Laufen für Kai Studer (60.), Lavdim Krasniqi (78.) und Alessio Zambito (88.). Eine Verwarnung gab es für Arlesheim, nämlich für Kasey Kunz (40.).

Arlesheim schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 29 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.8 Toren pro Match.

Arlesheim rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 4. Arlesheim hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Arlesheim auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Binningen a. Das Spiel findet am Samstag (2. Oktober) statt (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Laufen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es daheim gegen FC Birsfelden (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (3. Oktober) (14.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Laufen b 1:0 (1:0) - In den Widen, Arlesheim – Tor: 21. Kasey Kunz 1:0. – Arlesheim: Micha Widmer, Andrea Marcozzi, Tim Widmer, Fabian Brunner, Samuel Buchmann, Marco Antonio Marroquin Perez, Adriano Lombardi, Tim Fischler, Kasey Kunz, Gianni Saracista, Aljoscha Sokoloff. – Laufen: Alex Vosseler, Noah Spaar, Fabian Zimmermann, Sandro Maceiras, Alessio Spano, Luca Brunner, Yannis Spaar, Lavdim Krasniqi, Gezim Misini, Mischa Jeger, Alessio Zambito. – Verwarnungen: 40. Kasey Kunz, 60. Kai Studer, 78. Lavdim Krasniqi, 88. Alessio Zambito.

Tabelle: 1. SC Binningen a 6 Spiele/15 Punkte (27:8). 2. FC Nordstern BS 6/15 (26:9), 3. FC Laufen b 6/13 (12:7), 4. FC Arlesheim 6/12 (29:16), 5. FC Ferad 6/12 (26:17), 6. FC Birsfelden 6/8 (18:17), 7. SC Steinen Basel a 6/7 (14:15), 8. FC Atletico Basel 6/7 (19:22), 9. FC Polizei Basel 6/4 (14:37), 10. SV Muttenz 6/4 (9:13), 11. FC Srbija 1968 6/4 (8:24), 12. SC Basel Nord 6/3 (12:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.09.2021 23:32 Uhr.