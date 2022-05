Frauen 3. Liga Arlesheim gewinnt deutlich gegen Muttenz Arlesheim gewinnt am Sonntag auswärts gegen Muttenz 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Laura Ehifoh in der 6. Minute. Sie traf für Arlesheim zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Arlesheim stellte Viviane Eichenberger in Minute 8 her. Dank dem Treffer von Dana Marzan (46.) reduzierte sich der Rückstand für Muttenz auf ein Tor (1:2).

In der 66. Minute baute Viviane Eichenberger den Vorsprung für Arlesheim auf zwei Tore aus (3:1). Fiona Kunz schoss das 4:1 (79. Minute) für Arlesheim und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Arlesheim gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Arlesheim die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Arlesheim um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 5. Arlesheim hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Arlesheim wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Rheinfelden 1909, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Mai statt (17.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Lausen 72 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: SV Muttenz - FC Arlesheim 1:4 (1:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 6. Laura Ehifoh 0:1. 8. Viviane Eichenberger 0:2. 46. Dana Marzan 1:2. 66. Viviane Eichenberger 1:3. 79. Fiona Kunz 1:4. – Muttenz: Alina Lüthi, Chantal Anzelini, Nadja Brunner, Wenja Angelini, Andrea Vonlanthen, Lea Galvagno, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Vanessa Garcia Guillen, Nadia Gubser, Valentina Gallo. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Jana Kloiber, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Laura Ehifoh, Zsofia Bartha, Fiona Kunz, Solene Cras, Anja Bühler, Viviane Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 20:28 Uhr.