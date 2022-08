Frauen 3. Liga Arlesheim gewinnt im ersten Spiel klar gegen Telegraph BS Arlesheim beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Telegraph BS setzt es auswärts einen 5:2-Sieg ab.

(chm)

Telegraph BS war einmal in Führung, und zwar in der 34. Minute, als Hanna Knauber zum Zwischenstand von 2:1 traf. In der 40. Minute traf Celina Ehifoh für Arlesheim zum 2:2-Ausgleich.

Danach drehte Arlesheim auf. Das Team schoss ab der 55. Minute noch drei weitere Tore, während Telegraph BS kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützinnen für Arlesheim waren: Zsofia Bartha, Laura Ehifoh, Fiona Kunz, Celina Ehifoh und Alexandra Walther. Die Torschützinnen für Telegraph BS waren: Hanna Knauber und Bettina Geissmann.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Arlesheim liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Arlesheim in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gelterkinden. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (14.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

In der Tabelle steht Telegraph BS nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Telegraph BS spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Arlesheim 2:5 (2:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 22. Laura Ehifoh 0:1. 30. Bettina Geissmann 1:1. 34. Hanna Knauber 2:1. 40. Celina Ehifoh 2:2. 55. Alexandra Walther 2:3. 78. Fiona Kunz 2:4. 88. Zsofia Bartha 2:5. – Telegraph BS: Anna Schiel, Ljilja Zirdum, Barbara Luder, Kim Bachofer, Kirsty Bannon, Lucie Mahrer, Bettina Geissmann, Marissa Schraner, Anne-sophie Baret, Hanna Knauber, Marina Kuchina. – Arlesheim: Chiara Phobphuak, Talissia Angela Bellu, Fiona Von Graffenried, Amel Rayen Arrad, Lea Mina Zbinden, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Laura Ehifoh, Fiona Kunz, Leonie Grogg, Celina Ehifoh. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 01:35 Uhr.