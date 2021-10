4. Liga, Gruppe 2 Arlesheim gewinnt klar gegen Srbija 1968 Sieg für Arlesheim: Gegen Srbija 1968 gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:0.

Vigan Sadiku schoss Arlesheim in der 14. Minute zur 1:0-Führung. In der 33. Minute schoss Marco Antonio Marroquin Perez Arlesheim mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Arlesheim erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Marco Waldspurger weiter auf 3:0.

Marco Waldspurger war es auch, der in der 76. Minute Arlesheim weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Rafael Vögtli, der in der 85. Minute die Führung für Arlesheim auf 5:0 ausbaute.

Bei Srbija 1968 erhielten Vedran Markovic (54.), Nikola Milenkovic (75.) und Srdjan Ilic (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Arlesheim erhielt: Vigan Sadiku (78.)

Die Offensive von Arlesheim hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 36 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Srbija 1968 ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Arlesheim nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Für Arlesheim ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Arlesheim ging unentschieden aus.

Für Arlesheim geht es auswärts gegen FC Atletico Basel (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Landauer, Basel).

Mit der Niederlage rückt Srbija 1968 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Srbija 1968 hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Birsfelden (Platz 6). Das Spiel findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Srbija 1968 5:0 (2:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 14. Vigan Sadiku 1:0. 33. Marco Antonio Marroquin Perez (Penalty) 2:0.66. Marco Waldspurger 3:0. 76. Marco Waldspurger 4:0. 85. Rafael Vögtli 5:0. – Arlesheim: Micha Widmer, Andrea Marcozzi, Tim Widmer, Fabian Brunner, Aljoscha Sokoloff, Marco Antonio Marroquin Perez, Adriano Lombardi, Tim Fischler, Kasey Kunz, Noah Lamotte, Vigan Sadiku. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Stefan Vidulovic, Stefan Lukac, Nikola Puric, Radovan Colovic, Vedran Markovic, Marko Vulin, Stefan Todorovic, Nenad Milakovic, Davor Cvijetic. – Verwarnungen: 54. Vedran Markovic, 75. Nikola Milenkovic, 78. Vigan Sadiku, 80. Srdjan Ilic.

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 7 Spiele/18 Punkte (30:11). 2. SC Binningen a 7/16 (29:10), 3. FC Laufen b 7/16 (14:8), 4. FC Arlesheim 8/16 (36:18), 5. FC Ferad 7/12 (28:21), 6. FC Birsfelden 7/8 (19:19), 7. SC Steinen Basel a 7/7 (17:20), 8. FC Polizei Basel 7/7 (19:40), 9. FC Atletico Basel 7/7 (20:25), 10. FC Srbija 1968 8/7 (11:30), 11. SV Muttenz 7/5 (11:15), 12. SC Basel Nord 7/4 (14:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2021 12:31 Uhr.