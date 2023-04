Frauen 3. Liga Arlesheim holt sich drei Punkte gegen Gelterkinden Arlesheim behielt im Spiel gegen Gelterkinden am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Arlesheim setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das erste Tor der Partie fiel für Arlesheim: Anja Bühler brachte ihre Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Arlesheim baute die Führung in der 28. Minute (Solene Cras) weiter aus (2:0). Celina Ehifoh baute in der 43. Minute die Führung für Arlesheim weiter aus (3:0).

In der zweiten Halbzeit holte Gelterkinden auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Michelle Hunziker verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Gelterkinden auf 1:3. Wiederum Michelle Hunziker brachte Gelterkinden in der 65. Minute auf einen Treffer heran, als sie zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fiona Kunz von Arlesheim erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Arlesheim zu den Besten: Total liess das Team 19 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 3).

Arlesheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Arlesheim hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Arlesheim spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Gelterkinden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gelterkinden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Team Fricktal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Freitag (21. April) statt (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Gelterkinden 3:2 (3:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 6. Anja Bühler 1:0. 28. Solene Cras 2:0. 43. Celina Ehifoh 3:0. 48. Michelle Hunziker 3:1. 65. Michelle Hunziker 3:2. – Arlesheim: Sira Schwarz, Laura Ehifoh, Lea Mina Zbinden, Fiona Kunz, Fiona Von Graffenried, Anja Bühler, Zsofia Bartha, Celina Ehifoh, Murielle Galliker, Amel Rayen Arrad, Jana Kloiber. – Gelterkinden: Michela Cicchetti, Nadine Suter, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Alissa Binjas, Kim Däster, Michelle Hunziker, Karin Mohler Wyss, Elodie Schaub, Elena Profico, Lori Sahin. – Verwarnungen: 87. Fiona Kunz.

