Frauen 3. Liga Arlesheim holt sich drei Punkte gegen Telegraph BS Arlesheim behielt im Spiel gegen Telegraph BS am

(chm)

Sonntag

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

In der 31. Minute war es an Laura Ehifoh, Arlesheim 1:0 in Führung zu bringen. Arlesheim baute in der 53. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Laura Ehifoh.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Barbara Luder von Telegraph BS erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Arlesheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Arlesheim hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Arlesheim siegte zudem erstmals auswärts.

Für Arlesheim geht es in einem Auswärtsspiel gegen SV Muttenz (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Telegraph BS zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 8. Für Telegraph BS war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Telegraph BS geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Freitag (13. Mai) statt (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Telegraph BS 2:0 (1:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 31. Laura Ehifoh 1:0. 53. Laura Ehifoh 2:0. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Brankica Radovac, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Solene Cras, Bojana Radovac, Laura Ehifoh, Jana Kloiber, Zsofia Bartha, Viviane Eichenberger. – Telegraph BS: Anna Schiel, Anina Lutz, Barbara Luder, Isabella Mulas Galetta, Jessica Chiocchi, Hanna Knauber, Marissa Schraner, Bettina Geissmann, Lucie Mahrer, Giulia Gromo, Sibel Citlak Demirkan. – Verwarnungen: 60. Barbara Luder.

