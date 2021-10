Frauen 3. Liga Arlesheim mit Sieg gegen Muttenz Arlesheim gewinnt am Sonntag zuhause gegen Muttenz 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Zsofia Bartha traf in der 1. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Arlesheim. Das letzte Tor der Partie fiel in der 28. Minute, als Lea Mina Zbinden die Führung für Arlesheim auf 2:0 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Arlesheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Arlesheim hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Arlesheim siegte zudem erstmals auswärts.

Für Arlesheim geht es auswärts gegen FC Rheinfelden (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (19.30 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Muttenz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Muttenz trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Lausen 72 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (16.30 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Arlesheim - SV Muttenz 2:0 (2:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 1. Zsofia Bartha 1:0. 28. Lea Mina Zbinden 2:0. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Murielle Galliker, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Babli Müller, Amelia Küng, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Lea Mina Zbinden, Celina Ehifoh, Laura Ehifoh. – Muttenz: Mahisha Eigenmann, Chantal Anzelini, Noemie Berger, Sandra Imhof, Patricia Studer, Lea Galvagno, Wenja Angelini, Sherine Widmer, Dana Marzan, Céline Hebeisen, Mara Odermatt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Rheinfelden 0:4, FC Concordia Basel - FC Reinach 0:4, FC Arlesheim - SV Muttenz 2:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 6 Spiele/18 Punkte (32:9). 2. Team Fricktal 5/10 (11:6), 3. FC Reinach 6/10 (18:8), 4. FC Rheinfelden 6/10 (16:13), 5. FC Telegraph BS 6/10 (11:13), 6. FC Arlesheim 6/7 (8:12), 7. FC Breitenbach 6/7 (9:8), 8. SV Muttenz 6/6 (4:8), 9. FC Concordia Basel 6/6 (11:20), 10. FC Lausen 72 5/0 (3:26).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 02:02 Uhr.