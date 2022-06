Frauen 3. Liga Arlesheim setzt Siegesserie auch gegen Breitenbach fort – Breitenbach verliert nach drei Siegen Arlesheim reiht Sieg an Sieg: Gegen Breitenbach hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Das erste Tor der Partie fiel für Arlesheim: Viviane Eichenberger brachte ihre Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Mit ihrem Tor in der 50. Minute brachte Leonie Grogg Arlesheim mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 53. Minute brachte für Breitenbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Manon Stich.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Arlesheim stellte Fiona Kunz in Minute 71 her. Viviane Eichenberger baute in der 75. Minute die Führung für Arlesheim weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Helena Bossart in der 90. Minute für Breitenbach auf 2:4.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Arlesheim bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Arlesheim ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Arlesheim ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Breitenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 33 Punkten neu Platz 4. Breitenbach hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Arlesheim - FC Breitenbach 4:2 (1:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 17. Viviane Eichenberger 1:0. 50. Leonie Grogg 2:0. 53. Manon Stich 2:1. 71. Fiona Kunz 3:1. 75. Viviane Eichenberger 4:1. 90. Helena Bossart 4:2. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Jana Kloiber, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Murielle Galliker, Anja Bühler, Fiona Kunz, Laura Ehifoh, Viviane Eichenberger, Zsofia Bartha. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich, Gianna Stücklin, Léa Küng, Daniela Schneiter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

