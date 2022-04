Frauen 3. Liga Arlesheim sorgt bei Bubendorf für Überraschung – Später Siegtreffer durch Fiona Kunz Arlesheim hat am Sonntag gegen Bubendorf die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Arlesheim das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Fiona Kunz.

Den ersten Treffer der Partie hatte Fiona Kunz in der 5. Minute für Arlesheim geschossen. In der 17. Minute baute die gleiche Fiona Kunz die Führung für Arlesheim weiter aus. Dank dem Treffer von Erlisa Ibraimi (44.) reduzierte sich der Rückstand für Bubendorf auf ein Tor (1:2). Zum Ausgleich für Bubendorf traf Naemi Elsässer in der 72. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Arlesheim rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 6. Arlesheim hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Arlesheim siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Arlesheim wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team Team Fricktal, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Trotz der Niederlage bleibt Bubendorf auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 30 Punkte auf dem Konto. Bubendorf hat bisher zehnmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Bubendorf geht es auswärts gegen FC Telegraph BS (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Bubendorf 3:2 (2:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 5. Fiona Kunz 1:0. 17. Fiona Kunz 2:0. 44. Erlisa Ibraimi 2:1. 72. Naemi Elsässer 2:2. 86. Fiona Kunz 3:2. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Jana Kloiber, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Anja Bühler, Zsofia Bartha, Bojana Radovac, Laura Ehifoh, Solene Cras, Fiona Kunz. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Samira Schaub, Naemi Elsässer, Jasmin Trösch, Svenja Kellerhals, Nina Waldmeier, Laura Sharon Schaub, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 09:58 Uhr.