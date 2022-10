Frauen 3. Liga Arlesheim und Breitenbach teilen sich Punkte Je ein Punkt für Arlesheim und Breitenbach: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 63. Minute schoss Léa Küng das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 71. Minute traf Fiona Kunz für Arlesheim.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Aline Acosta Martinez-Stich von Breitenbach erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Arlesheim zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Arlesheim bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zehn Punkte bedeuten Rang 8. Arlesheim hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Arlesheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Telegraph BS (Platz 5). Das Spiel findet am 2. April statt ( Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Das Unentschieden bringt Breitenbach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Breitenbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 4). Die Partie findet am 2. April statt ( Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Breitenbach 1:1 (0:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 63. Léa Küng 0:1. 71. Fiona Kunz 1:1. – Arlesheim: Sira Schwarz, Talissia Angela Bellu, Fiona Von Graffenried, Amel Rayen Arrad, Giuliana Biner, Anja Bühler, Celina Ehifoh, Zsofia Bartha, Fiona Kunz, Laura Ehifoh, Jana Kloiber. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Celine Marani, Elena Vogel, Livia Schnyder, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich, Léa Küng. – Verwarnungen: 60. Aline Acosta Martinez-Stich.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 23:52 Uhr.

