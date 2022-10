Frauen 3. Liga Arlesheim und Möhlin-Riburg/ACLI spielen Remis Arlesheim und Möhlin-Riburg/ACLI spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Fiona Kunz traf in der 50. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Karin Ciapponi in der 80. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Zsofia Bartha von Arlesheim erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Arlesheim: neun Punkte bedeuten Rang 8. Arlesheim hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Arlesheim trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Concordia Basel (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Möhlin-Riburg/ACLI ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 2. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Möhlin-Riburg/ACLI spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 4). Die Partie findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Arlesheim - Team Fricktal 1:1 (0:0) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 50. Fiona Kunz 1:0. 80. Karin Ciapponi 1:1. – Arlesheim: Chiara Phobphuak, Laura Ehifoh, Bojana Radovac, Zsofia Bartha, Solene Cras, Fiona Von Graffenried, Fiona Kunz, Celina Ehifoh, Amel Rayen Arrad, Murielle Galliker, Jana Kloiber. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Erin Keser, Isabella Galetta, Nyome Baio, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Yael Garcia Sanchez, Karin Ciapponi, Alessia Magliocca. – Verwarnungen: 93. Zsofia Bartha.

