Frauen 3. Liga Arlesheim verliert gegen Seriensieger Bubendorf Arlesheim lag gegen Bubendorf deutlich vorne, nämlich 2:0 (60. Minute) - und verlor dennoch. Bubendorf feiert einen 4:2-Heimsieg.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fiona Kunz für Arlesheim. In der 30. Minute traf sie zum 1:0. Laura Ehifoh erhöhte in der 60. Minute zur 2:0-Führung für Arlesheim. Ein Eigentor (Babli Müller) in der 62. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Bubendorf zum 1:2.

Der Ausgleich für Bubendorf fiel in der 71. Minute (Erlisa Ibraimi). In der 79. Minute war es an Nathalie Wirz, Bubendorf 3:2 in Führung zu bringen. In der 84. Minute sorgte Erlisa Ibraimi für den Schlusspunkt: sie traf zum 4:2 für Bubendorf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Svenja Kellerhals von Bubendorf erhielt in der 88. Minute die rote Karte.

In der Tabelle verbessert sich Bubendorf von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Bubendorf hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Bubendorf in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Telegraph BS zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 12. September statt (10.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

In der Tabelle verliert Arlesheim Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Arlesheim hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Arlesheim geht es daheim gegen Team Fricktal (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Arlesheim 4:2 (0:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 30. Fiona Kunz 0:1. 60. Laura Ehifoh 0:2. 62. Eigentor (Babli Müller) 1:2.71. Erlisa Ibraimi 2:2. 79. Nathalie Wirz 3:2. 84. Erlisa Ibraimi 4:2. – Bubendorf: Naemi Elsässer, Nathalie Wirz, Svenja Kellerhals, Marietta Schäfer, Patricia Hartmann, Michelle Burri, Ramona Thommen, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Svenja Ilg, Erlisa Ibraimi. – Arlesheim: Leonie Grogg, Brankica Radovac, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Talissia Angela Bellu, Lea Mina Zbinden, Laura Ehifoh, Zsofia Bartha, Jana Kloiber, Viviane Eichenberger, Fiona Kunz. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 88. Svenja Kellerhals.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Bubendorf - FC Arlesheim 4:2, FC Breitenbach - SV Muttenz 0:1

Tabelle: 1. FC Bubendorf 3 Spiele/9 Punkte (18:4). 2. FC Telegraph BS 2/6 (5:1), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. FC Concordia Basel 2/3 (7:8), 6. SV Muttenz 3/3 (1:3), 7. FC Arlesheim 3/3 (5:9), 8. FC Reinach 2/1 (2:3), 9. FC Breitenbach 3/1 (2:5), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 06:14 Uhr.