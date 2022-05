3. Liga, Gruppe 1 Arthur Gaston Akong Mbida führt Laufen mit drei Toren zum Sieg gegen Olympia 1963 Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Olympia 1963 fort. Das 4:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Arthur Gaston Akong Mbida in der 11. Minute. Er traf für Laufen zum 1:0. Wiederum Arthur Gaston Akong Mbida erhöhte in der 23. Minute auf 2:0 für Laufen. In der 43. Minute traf Arthur Gaston Akong Mbida bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Laufen.

Laufen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Cédric Cueni weiter auf 4:0. In der 78. Minute sorgte Ouassim Yahyaoui noch für Resultatkosmetik für Olympia 1963. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Olympia 1963 gab es fünf gelbe Karten. Bei Laufen erhielten Simon Schnell (32.) und Florian Büttler (34.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.9 Toren pro Spiel ist Laufen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympia 1963 ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 13).

Laufen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 24 Spielen hat das Team 62 Punkte. Laufen hat bisher 20mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bubendorf (Platz 6). Die Partie findet am Samstag (28. Mai) statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Olympia 1963 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 13. Olympia 1963 hat bisher viermal gewonnen, 19mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Olympia 1963 geht es zuhause gegen SC Binningen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 1. Juni statt (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Laufen 1:4 (0:3) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 11. Arthur Gaston Akong Mbida 0:1. 23. Arthur Gaston Akong Mbida 0:2. 43. Arthur Gaston Akong Mbida 0:3. 67. Cédric Cueni 0:4. 78. Ouassim Yahyaoui 1:4. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Karamba Badiane, Christian Luis Coca Figueredo, Ibrahima Thiam, Ouassim Yahyaoui, Ibrahin Soto Caballero, Soufiane Ajamri, Mamadou Sette, Nilton Andre Altamirano Semino, Giovanni Fuamba, Sead Imeri. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Timo Karrer, Simon Schnell, Martin Baleno, Flakron Abdullahu, Cédric Cueni, Steven Santheyapillai, Enis Bufaj, Luca Brunner, Arthur Gaston Akong Mbida. – Verwarnungen: 32. Soufiane Ajamri, 32. Simon Schnell, 34. Florian Büttler, 36. Karamba Badiane, 38. Ibrahin Soto Caballero, 53. Nilton Andre Altamirano Semino, 82. Sandro Gogic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 22:46 Uhr.