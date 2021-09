4. Liga, Gruppe 2 Atletico Basel stolpert gegen Ferad – Vier Treffer für Ali Elmali Ferad hat am Sonntag gegen Atletico Basel die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Ali Elmali in der 4. Minute. Er traf für Ferad zum 1:0. Ferad baute in der 23. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Ali Elmali. Der Anschlusstreffer für Atletico Basel zum 1:2 kam in der 34. Minute. Verantwortlich dafür war Felix Bermudez Soza.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ferad stellte Mehmet Gördük in Minute 39 her. Ivan Rusell sorgte in der 44. Minute für Atletico Basel für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 46. Minute traf Egzon Krasniqi für Atletico Basel zum 3:3-Ausgleich.

Nochmals Ali Elmali brachte Ferad 4:3 in Führung (75. Minute). Erneut Ali Elmali traf in der 84. Minute auch zum 5:3 für Ferad. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Atletico Basel sah Aytac Celep (22.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Atletico Basel weitere sechs gelbe Karten. Bei Ferad erhielten Volkan Inkaya (92.) und Eren Iscan (94.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Ferad den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 4.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Die Abwehr von Atletico Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 6).

In der Tabelle verbessert sich Ferad von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Ferad hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Ferad wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Arlesheim, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Atletico Basel rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Atletico Basel hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Atletico Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Atletico Basel tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Laufen b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 19. September statt (14.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Atletico Basel - FC Ferad 3:5 (3:3) - Landauer, Basel – Tore: 4. Ali Elmali 0:1. 23. Ali Elmali 0:2. 34. Felix Bermudez Soza 1:2. 39. Mehmet Gördük 1:3. 44. Ivan Rusell 2:3. 46. Egzon Krasniqi 3:3. 75. Ali Elmali 3:4. 84. Ali Elmali (Penalty) 3:5. – Atletico Basel: Nenad Ilic, Franz Reichenbach, Karim Boulahdid, Dominik Ansmann, Miguel Andres Arauz Robredo, Ivan Rusell, Felix Bermudez Soza, Talib Arifi, Fatih Ufuk, Egzon Krasniqi, Mehmet Gencer. – Ferad: Diren Tasocak, Umut Ericek, Kutlay Kocahal, Firat Dogan, Ararat Tanriverdi, Mehmet Gördük, Ejder Kavak, Deniz Mor, Eren Iscan, Baran Yildiz, Ali Elmali. – Verwarnungen: 21. Aytac Celep, 39. Franz Reichenbach, 64. Egzon Krasniqi, 82. Nenad Ilic, 84. Dominik Ansmann, 92. Volkan Inkaya, 94. Eren Iscan, 95. Sebastijan Drazetic – Ausschluss: 22. Aytac Celep.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Nordstern BS - SC Basel Nord 5:0, SC Steinen Basel a - SC Binningen a 2:7, FC Srbija 1968 - FC Laufen b 2:2, FC Atletico Basel - FC Ferad 3:5

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 4 Spiele/12 Punkte (17:7). 2. FC Laufen b 4/10 (11:6), 3. SC Binningen a 4/9 (12:7), 4. FC Atletico Basel 4/7 (18:12), 5. FC Arlesheim 3/6 (21:9), 6. FC Ferad 4/6 (17:11), 7. FC Birsfelden 4/5 (13:12), 8. FC Polizei Basel 4/4 (12:23), 9. FC Srbija 1968 4/4 (8:14), 10. SV Muttenz 3/1 (4:7), 11. SC Steinen Basel a 4/1 (5:15), 12. SC Basel Nord 4/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 00:21 Uhr.