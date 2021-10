3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Alemannia Basel gewinnt gegen Binningen – Jaffar Khamis als Matchwinner Alemannia Basel hat am Samstag gegen Binningen die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team 2:1. Zugleich war es für Alemannia Basel im achten Spiel der erste Sieg der Saison.

(chm)

Alemannia Basel geriet zunächst in Rückstand, als Migel Popara in der 8. Minute die zwischenzeitliche Führung für Binningen gelang. In der 24. Minute glich Alemannia Basel jedoch aus und ging in der 49. Minute in Führung. Torschützen waren Serafin Petermann und Jaffar Khamis.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Binningen sah Migel Popara (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Moreno Damiano (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alemannia Basel, Cédric Federer (93.) kassierte sie.

Alemannia Basel gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Alemannia Basel hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Alemannia Basel tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Nach der Niederlage büsst Binningen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Für Binningen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Oberwil (Platz 4). Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Binningen - BCO Alemannia Basel 1:2 (1:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 8. Migel Popara 1:0. 24. Serafin Petermann 1:1. 49. Jaffar Khamis 1:2. – Binningen: Luca Reichen, Semi Trabelsi, Flavio Schmidig, Sevket Aslan, Marvin Laissue, Patrick Lischer, Luca Wagner, Benjamin Wirth, Moreno Damiano, Migel Popara, Rasit Atici. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Serafin Petermann, Matthias Steiner, David Aleksic, Josip Brisevac, Noah Bortolussi, Timotheus Zeiser, Aron Selle Lopez, Jaffar Khamis, Luis Keller, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 69. Moreno Damiano, 93. Cédric Federer – Ausschluss: 89. Migel Popara.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - BCO Alemannia Basel 1:2, FC Laufen - AC Rossoneri 0:0, US Olympia 1963 - FC Zwingen 5:6, FC Gelterkinden - FC Schwarz-Weiss b 2:3, FC Bubendorf - FC Breitenbach 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 8 Spiele/20 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 7/15 (25:11), 3. FC Black Stars 7/15 (27:17), 4. FC Oberwil 7/14 (16:9), 5. FC Schwarz-Weiss b 8/13 (17:15), 6. AC Rossoneri 8/13 (16:13), 7. SC Binningen 8/12 (17:20), 8. FC Bubendorf 8/11 (19:18), 9. FC Zwingen 8/11 (24:21), 10. FC Breitenbach 8/10 (15:18), 11. FC Gelterkinden 8/7 (14:25), 12. FC Concordia Basel 7/5 (9:19), 13. BCO Alemannia Basel 8/3 (6:30), 14. US Olympia 1963 8/3 (15:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 22:30 Uhr.