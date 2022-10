4. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Breitenbach gewinnt gegen Therwil – Siegesserie von Therwil gebrochen Überraschung bei Breitenbach gegen Therwil: Der Tabellensiebte (Breitenbach) hat am Samstag auswärts den Tabellenersten klar 4:1 besiegt.

(chm)

Yves Hunziker eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Therwil das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 35. Minute zum Ausgleich für Breitenbach. Kadri Guri verwandelte erfolgreich. Luis Filipe Correira De Pinho schoss Breitenbach in der 40. Minute zur 2:1-Führung.

Breitenbach baute die Führung in der 60. Minute (Kadri Guri) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Borer, der in der 80. Minute die Führung für Breitenbach auf 4:1 ausbaute.

Bei Breitenbach erhielten Marco Borer (41.) und Luis Filipe Correira De Pinho (57.) eine gelbe Karte. Bei Therwil erhielten Dimitri Woerner (35.) und Gino Vielmi (48.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Breitenbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Breitenbach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Therwil nicht so viele Tore wie gegen Breitenbach. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Breitenbach nicht verändert. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 7. Breitenbach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Oberwil (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Therwil ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Therwil erstmals wieder. Therwil verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Therwil auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Aesch a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Therwil - FC Breitenbach 1:4 (1:2) - Känelboden, Therwil – Tore: 26. Yves Hunziker 1:0. 35. Kadri Guri (Penalty) 1:1.40. Luis Filipe Correira De Pinho 1:2. 60. Kadri Guri 1:3. 80. Marco Borer 1:4. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Gino Vielmi, Luca Leone, Dimitri Woerner, Leo Hertig, Renato Zingg, Nerujan Santhiralingam, Yanic Fläcklin, Michel Rohrbach, Yves Hunziker, Benjamin Meier. – Breitenbach: Erkan Kilic, Sasa Baner Radisavljevic, Ujkan Mucaj, Ismail Uzakgider, Luis Filipe Correira De Pinho, Ken Simonetti, Nicolas Kaufmann, Kastriot Guri, Kadri Guri, Marco Borer, Yannick Zbinden. – Verwarnungen: 35. Dimitri Woerner, 41. Marco Borer, 48. Gino Vielmi, 57. Luis Filipe Correira De Pinho.

