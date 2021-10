3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Bubendorf gewinnt gegen Laufen – Siegesserie von Laufen gebrochen Überraschung bei Bubendorf gegen Laufen: Der Tabellensechste (Bubendorf) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten 3:1 besiegt.

(chm)

Bubendorf ging in der 42. Spielminute durch Roger Niederhauser in Führung, ehe Laufen in der 48. Minute (Enrique Morera Vazquez) der Ausgleich gelang. Briag Adler schoss Bubendorf in der 72. Minute zur 2:1-Führung. In der 75. Minute sorgte Joel Vögtli für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Bubendorf.

Gelbe Karten gab es bei Laufen für Liridon Osmanaj (34.), Reshigesan Suhanthan (47.) und Florian Büttler (88.). Die einzige gelbe Karte bei Bubendorf erhielt: Lionel Lüthi (47.)

Dass Laufen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 10 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Bubendorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Bubendorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Bubendorf auf fremdem Terrain mit US Olympia 1963 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Trotz der Niederlage bleibt Laufen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 29 Punkte auf dem Konto. Laufen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gelterkinden (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Laufen 3:1 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 42. Roger Niederhauser 1:0. 48. Enrique Morera Vazquez 1:1. 72. Briag Adler 2:1. 75. Joel Vögtli 3:1. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Ibos Staunton Mulanda, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Andreas Käser, Roger Niederhauser, Briag Adler, Joel Vögtli, Sebastian Rüst, Fabian Frey, Dario Minnig. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Simon Steiner, Eric Borer, Flakron Abdullahu, Enis Bufaj, Alexander Rothen, Cédric Cueni, Steven Santheyapillai, Liridon Osmanaj. – Verwarnungen: 34. Liridon Osmanaj, 47. Lionel Lüthi, 47. Reshigesan Suhanthan, 88. Florian Büttler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Gelterkinden - BCO Alemannia Basel 7:2, FC Therwil - FC Schwarz-Weiss b 7:2, FC Bubendorf - FC Laufen 3:1

Tabelle: 1. FC Laufen 12 Spiele/29 Punkte (42:10). 2. FC Therwil 12/28 (39:17), 3. AC Rossoneri 11/22 (33:16), 4. FC Black Stars 11/22 (37:23), 5. FC Bubendorf 12/20 (29:23), 6. FC Oberwil 11/18 (22:15), 7. FC Zwingen 11/15 (31:28), 8. SC Binningen 11/15 (20:28), 9. FC Schwarz-Weiss b 12/14 (21:30), 10. FC Breitenbach 11/13 (23:25), 11. FC Concordia Basel 11/11 (16:25), 12. FC Gelterkinden 12/10 (25:39), 13. US Olympia 1963 11/6 (18:38), 14. BCO Alemannia Basel 12/3 (9:48).

