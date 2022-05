3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Concordia Basel gewinnt gegen Therwil – Therwil verliert wegen Eigentor Concordia Basel hat am Samstag gegen Therwil die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team, und das gleich mit 1:0.

(chm)

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 28. Minute, als Lio Erhard für Concordia BS traf. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 65. Minute, als Noël Guthauser für Concordia BS traf. Ein Eigentor von Jonas Vögtli brachte in der 65. Minute die 1:0-Führung für Concordia Basel.

Gelbe Karten gab es bei Therwil für Joachim Schuster (63.), Raphael Usteri (74.) und Samir Maiga (78.). Concordia Basel behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation bleibt für Concordia Basel unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es daheim gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Therwil hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Black Stars (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 15. Mai statt (11.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Therwil - FC Concordia Basel 0:3 (0:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 28. Lio Erhard 0:0. 65. Noël Guthauser 0:0. 65. Eigentor (Jonas Vögtli) 0:1. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Roman Eschbach, Samir Maiga, Dervis Iscan, Christoph Burki, Raphael Usteri, Asvin Ehsan, Gabriel Hermon, Robin Frank, Jonas Zirngibl, Urban Schaffter. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Peter Herrmann, Reto Bornhauser, Leo Marjanovic, Selkan Kül, Lio Erhard, Noël Guthauser, Ricardo Lahoz Magalhães, Luca Lichtenberger, Vildon Memeti, Elid Basha. – Verwarnungen: 63. Joachim Schuster, 66. Ricardo Lahoz Magalhães, 74. Raphael Usteri, 78. Samir Maiga, 91. Selkan Kül.

