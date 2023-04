3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Dardania gewinnt gegen Alkar – Drei Treffer für Adem Matoshi Überraschung bei Dardania gegen Alkar: Der Tabellen14. (Dardania) hat am Sonntag zuhause den Tabellensiebten 5:3 besiegt.

(chm)

Der spätere Verlierer Alkar lag 2:1 (44. Minute) und 3:2 (51. Minute) in Führung.

Dardania drehte das Spiel ab der 53. Minute. Mit drei Toren in den letzten 37 Minuten sicherte sich das Team den 5:3-Sieg.

Matchwinner für Dardania war Adem Matoshi, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Bujar Fazliu (2 Tor.) bei Alkar schoss Daniel Dujmovic gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Fabian Forestier (1 Tore).

Gelbe Karten gab es bei Dardania für Blend Shabani (85.) und Nasuf Lutfiu (90.). Bei Alkar erhielten Kevin Ilisinovic (52.) und Antun Hrskanovic (76.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Dardania nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Dardania die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 14 mit durchschnittlich 5.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Dardania, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 12. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Oberdorf. Dardania hat bisher viermal gewonnen und 14mal verloren. Dardania siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Concordia Basel kriegt es Dardania im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 23. April statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alkar spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Reinach (Rang 13). Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Dardania - NK Alkar 5:3 (1:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 14. Bujar Fazliu 1:0. 31. Daniel Dujmovic 1:1. 44. Fabian Forestier 1:2. 49. Adem Matoshi 2:2. 51. Daniel Dujmovic 2:3. 53. Adem Matoshi (Penalty) 3:3.67. Bujar Fazliu 4:3. 80. Adem Matoshi 5:3. – Dardania: Leutrim Gorqa, Louay Abusnena, Depatik Ademaj, Axhi Ademaj, Shaban Kryeziu, Blend Shabani, Kushtrim Kolgeci, Bajram Saljihu, Adem Matoshi, Bujar Fazliu, Perparim Rafuna. – Alkar: Dominik Djakovic, Franjo Soldo, Benard Muja, Ivan Vukelja, Ivan Budimir, Antun Hrskanovic, Marinko Sucic, Ivan Tunjic, Ivan Vidovic, Fabian Forestier, Daniel Dujmovic. – Verwarnungen: 52. Kevin Ilisinovic, 76. Antun Hrskanovic, 85. Blend Shabani, 90. Nasuf Lutfiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 01:03 Uhr.