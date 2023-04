3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Dardania gewinnt gegen Concordia Basel Überraschung bei Dardania gegen Concordia Basel: Der Tabellen14. (Dardania) hat am Sonntag auswärts den Tabellenvierten 3:2 besiegt.

Das erste Tor der Partie fiel für Dardania: Adem Matoshi brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Concordia Basel traf Marlon Würsten in der 49. Minute. Das Tor von Bujar Fazliu in der 60. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Dardania.

In der 63. Minute baute Blend Shabani den Vorsprung für Dardania auf zwei Tore aus (3:1). Rayan Hajabo erzielte in der 73. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Concordia Basel. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dardania erhielten Bajram Saljihu (75.) und Sokol Fazliu (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Concordia Basel erhielt: Kristian Zaric (92.)

Der Sieg brachte Dardania über den Strich. 15 Punkte bedeuten Rang 12. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Oberdorf. Für Dardania ist es der zweite Sieg in Serie.

Dardania tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Concordia Basel hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Concordia Basel spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Reinach (Rang 13). Das Spiel findet am 30. April statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Dardania 2:3 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 6. Adem Matoshi 0:1. 49. Marlon Würsten 1:1. 60. Bujar Fazliu 1:2. 63. Blend Shabani 1:3. 73. Rayan Hajabo 2:3. – Concordia BS: Oliver Jones Lopez, Sven Bugmann, Rayan Hajabo, Kristian Zaric, Lio Erhard, Marlon Würsten, Carlo Loiudice, Noël Guthauser, Vigan Sadiku, Aaron Ruckstuhl, Emel Dizdarevic. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Axhi Ademaj, Veli Islamaj, Depatik Ademaj, Sokol Fazliu, Blend Shabani, Kushtrim Kolgeci, Bajram Saljihu, Edon Mulaj, Adem Matoshi, Bujar Fazliu. – Verwarnungen: 75. Bajram Saljihu, 88. Sokol Fazliu, 92. Kristian Zaric.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 14:56 Uhr.