Frauen 3. Liga Aussenseiter Gelterkinden gewinnt gegen Möhlin-Riburg/ACLI Überraschender Sieg für Gelterkinden: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Möhlin-Riburg/ACLI (3. Rang) zuhause 2:0 geschlagen.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 13. Minute gelang Elodie Schaub der Führungstreffer zum 1:0 für Gelterkinden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lori Sahin in der 32. Minute. Sie traf zum 2:0 für Gelterkinden.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gelterkinden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 7. Gelterkinden hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 30. April statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Möhlin-Riburg/ACLI auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Concordia Basel. Das Spiel findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Gelterkinden - Team Fricktal 2:0 (2:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 13. Elodie Schaub 1:0. 32. Lori Sahin 2:0. – Gelterkinden: Linde Smeenk, Nadine Suter, Kim Däster, Jasmine Köpfli, Lexine Schaub, Michelle Hunziker, Gabriela Guizzo Dri, Elodie Schaub, Anna Degen, Elena Profico, Lori Sahin. – Möhlin-Riburg/ACLI: Wandee Kaewkhamsri, Selina Grenacher, Erin Keser, Daniela Markovic, Isabella Galetta, Nyome Baio, Samira Leila Erni, Yael Garcia Sanchez, Leonie Weber, Karin Ciapponi, Ariane Schmid. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

