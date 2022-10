3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Muttenz gewinnt gegen Binningen – Siegtreffer durch Fabio Bächtold Muttenz hat am Sonntag gegen Binningen die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 2:1. Muttenz schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im siebten Spiel.

(chm)

Muttenz geriet zunächst in Rückstand, als Selim Bürgin in der 20. Minute Binningen 1:0 in Front brachte. Muttenz drehte aber das Spiel innerhalb von fünf Minuten. Zuerst erzielte Nicola Schöpfer (57.) den Ausgleich. Fabio Bächtold schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Muttenz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz erhielten Pascal Amsler (56.) und Fabio Bächtold (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Binningen, Huseyin Gürgün (36.) kassierte sie.

Dank dem Sieg liegt Muttenz neu über dem Strich. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 10. Das ist ein Sprung um vier Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Reinach. Der erste Sieg der Saison für Muttenz folgt nach fünf Niederlagen und einem Unentschieden. Muttenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Schwarz-Weiss a (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Binningen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 5. Binningen hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren. Binningen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Bubendorf (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SV Muttenz - SC Binningen b 2:1 (0:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 20. Selim Bürgin (Penalty) 0:1.57. Nicola Schöpfer 1:1. 62. Fabio Bächtold (Penalty) 2:1. – Muttenz: Pascal Amsler, Loris Degen, Aytunc Celep, Joey Ridacker, David Leiggener, Florent Vögtlin, Fabio Bächtold, Nicola Schöpfer, Giosue Carluccio, Luka Putnik, Eric Bernet. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Eldin Mahic, Marvin Laissue, Luca Wagner, Tim Klein, Huseyin Gürgün, Selim Bürgin, Fynn Von Planta, David Zaugg. – Verwarnungen: 36. Huseyin Gürgün, 56. Pascal Amsler, 89. Fabio Bächtold.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

