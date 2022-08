4. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Olympia 1963 gewinnt gegen Türkgücü Basel Überraschender Sieg für Olympia 1963: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Türkgücü Basel (1. Rang) auswärts 3:2 geschlagen. Olympia 1963 schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im vierten Spiel.

Samuel Gugenheim eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Olympia 1963 das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963 stellte Carlos Manuel Perdomo Diaz in Minute 56 her. In der 67. Minute gelang Türkgücü Basel (Fatih Ufuk) der Anschlusstreffer (1:2).

Olympia 1963 baute die Führung in der 69. Minute (Nilton Andre Altamirano Semino) weiter aus (3:1). Abdurrahim Cam erzielte in der 78. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Türkgücü Basel. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Olympia 1963 sah Adel Harajem (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Micael Neto Teixeira (21.) und Adel Harajem (70.). Bei Türkgücü Basel erhielten Abdurrahim Cam (61.), Deniz Kaya (78.) und Emirhan Yilmaz (93.) eine gelbe Karte.

Dass Türkgücü Basel so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 4 Tore in zwei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 3).

Olympia 1963 verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Olympia 1963 hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Olympia 1963 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AS Timau Basel. Das Spiel findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Türkgücü Basel rutscht in der Tabelle von Rang 1 auf 4. Das Team hat drei Punkte. Türkgücü Basel hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkgücü Basel auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Allschwil (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - US Olympia 1963 2:3 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 11. Samuel Gugenheim 0:1. 56. Carlos Manuel Perdomo Diaz 0:2. 67. Fatih Ufuk 1:2. 69. Nilton Andre Altamirano Semino 1:3. 78. Abdurrahim Cam 2:3. – Türkgücü Basel: Görkem Sekmen, Arif Sen, Deniz Kaya, Abdurrahim Cam, Hüseyin Akkaya, Ozan Erdikli, Emre Karatas, Eren Yagcioglu, Salih Öztürk, Fatih Ufuk, Bera Pasa Öztürk. – Olympia 1963: Safi Boucherikha, Adel Harajem, Christian Luis Coca Figueredo, Daniel Fernando Ferreira Martins, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Fabio Micael Neto Teixeira, Bilal Kemiha, Nilton Andre Altamirano Semino, Ibrahin Soto Caballero, Samuel Gugenheim, Ouassim Yahyaoui. – Verwarnungen: 21. Fabio Micael Neto Teixeira, 61. Abdurrahim Cam, 70. Adel Harajem, 78. Deniz Kaya, 93. Emirhan Yilmaz – Ausschluss: 85. Adel Harajem.

